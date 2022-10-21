Семья Игнатьевых живёт в городе Муроме Владимирской области– столице праздника Дня семьи, любви и верности, который в этом году стал государственным.

Семья Игнатьевых живёт в городе Муроме Владимирской области– столице праздника Дня семьи, любви и верности, который в этом году стал государственным.Валентина и Артём воспитывают двух дочерей и двоих сыновей, причём внимания, любви и возможностей для развития хватает всем – таков принцип семьи. Старшая дочь Лидия, кроме общеобразовательной, учится в музыкальной школе по классу фортепиано и вокала, дополнительно берёт уроки игры на флейте, занимается гимнастикой (1-й юношеский разряд), учится художественному мастерству, участвует в соревнованиях по каякингу, поёт в Архиерейском хоре и всегда готова к познанию нового. Старший сын Семён занимается плаванием и конструированием, участвует в спектаклях при Воскресной школе. Семилетний Платон учится музыке по классу домры, занимается боксом и тоже самодеятельный артист. И только трёхлетняя Надя ещё не так активно включена в образовательный процесс.Чтобы детям успевать везде и всем, мама Валентина планирует не только детское, но и своё расписание. А папа Артём взял на себя несколько работ, чтобы обеспечить любимым не только быт, но и строительство и реконструкцию семейного дома.- Валентина, научите, как успевать везде, ведь времени всегда не хватает?- Не скажу, что я всё успеваю. Когда ты включился в процесс и отступать некуда, силы, видимо, аккумулируются внутри. Но усилия и старания всё равно нужны, само собой ничего не делается.- Как научить детей самому главному?- Кто-то из мудрых сказал – не воспитывай детей, воспитывай себя, от этого больше толку. Стараюсь об этом помнить. Когда готовлю, не отгоняю детей от плиты, хотя порой они очень сильно мешают. Зато теперь каждый может приготовить себе и другим небольшой обед. А папа давно научил ребят работе со всем инструментом, который есть в доме – паяльник, шуруповёрт, дрель... А ещё учу заботиться друг о друге, уступать и не злиться. Ведь семья – это то, что дано тебе свыше. Семья и Родина – это свято.- Можно ли избежать конфликтов в семье?- Думаю, что без этого не получится, на то она и жизнь. Но погасить, уменьшить, сгладить – можно. Надо стараться понять ребёнка. Например, дети повздорили, кричат, ничего не поймёшь – кто прав. Легче всего отмахнуться, мол - разбирайтесь сами. Но надо быстро вникнуть в суть проблемы, чтобы быть справедливым судьёй, ведь авторитет взрослого для них значим.- Почему в одной семье вырастают дети с разными характерами?- У нас они пока ещё не выросли, но думаю, что многое дано от природы, и задача родителей - понять особенность каждого ребёнка. Когда знаешь, чего ждать от сына или дочки, легче маневрировать.СправкаВалентине - 35 летОбразование высшее – экономист. Общественная деятельность – волонтёр. Помогать людям для Валентины – и призвание, и душевный порыв.Вместе с семьёй - участница всех городских и окрестных мероприятий.Любит путешествия и поездки в новые места. Много ездит с детьми на соревнования.Черта характера – гостеприимность. В доме регулярно бывают многодетные друзья с детьми – до 50 человек.