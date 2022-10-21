Жители Свиблова придумали новую традицию, связанную с символом района.

Жители Свиблова придумали новую традицию, связанную с символом района.Столичный район Свиблово развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Например, здесь в этом году в рамках программы обновили сквер на улице Седова. Там появились дорожки, детские площадки, места для отдыха с лавочками и качелями, новые деревья и кустарники, альпийская горка.А еще здесь установили металлическую фигурку голубя,выполненная из зеркальныхметаллических пластин. Она очень понравилась местным жителям, которые, кстати, уже придумали новую традицию – к наступлению холодов наряжать эту птицу. Ее украсили коричнево-зеленой вязаной шапочкой с помпоном.Голубь является символом Свиблова. Как известно, в XIX здесь располагались дачные поселки, в которых жители увлекались разведением голубей.