В Юрьев-Польском районе прокуратура выявила более 300 заброшенных зданий, которые создают угрозу гражданам, в том числе подросткам и детям. Об этом сообщили в пресс-службе областного

В Юрьев-Польском районе прокуратура выявила более 300 заброшенных зданий, которые создают угрозу гражданам, в том числе подросткам и детям. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства 21 октября. Установлено, что на территории муниципального образования Красносельское находится 173 объекта – жилые дома, нежилые строения, которые находятся в аварийном состоянии. На территории муниципального образования Симское –