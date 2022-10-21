Главам местных администраций внесли представления.

Прокуратура Юрьев-Польского района выявила более 300 опасных заброшенных строений. Главам местных администраций внесли представления.В ходе проверки выяснилось, что в посёлке Красносельское имеется 173 аварийных объекта – жилые дома, нежилые здания. В Симском сельском поселении - 123 разрушенных сооружения, в Небыловском - 13.Открытый доступ в них создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Прежде всего, это касается детей, которые любят играть в заброшенных домах. При этом чиновники ничего не сделали, чтобы наказать владельцев неэксплуатируемых сооружений. В адрес глав муниципалитетов внесены представления об устранении нарушений. Цель - найти хозяев и заставить их обезопасить свои постройки.