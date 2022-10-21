Смотрите в программе Вести-Владимир:
Берцы для бойцов
Спецзаказ для российской армии. Обувные...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Берцы для бойцов
Спецзаказ для российской армии. Обувные мастера из Мстёры отныне шьют военные берцы. Как сменили профиль?
Сколько весит урожай?
Вклад в продовольственную безопасность. Насколько заполнены овощехранилища в Меленковском районе? И как лечат картофель?
Активное долголетие
В Суздале появился центр общения для старшего поколения. Он стал первым в России.