Наши земляки выиграли восемь золотых и одну серебряную медаль.

Сборная Владимирской области завоевала 9 медалей на чемпионате России по ездовому спорту. Соревнования прошли в Вологодской области.В Центре лыжного спорта и отдыха «Карпово» собрались спортсмены со всех уголков РФ. Первенство проходило два дня по четырём дисциплинам: карт, велосипед, скутер и кросс. Владимирцы выиграли восемь золотых и одну серебряную медаль.Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, особенно порадовали молодые ребята: Арсений Вылегжанин, Владимир Ермолаев и Вероника Постникова. Они принесли команде три высших награды.