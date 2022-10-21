Все эпизоды рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.

Во Владимире троих подростков осудят за избиение сверстника, ограбление и угон машины. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 25 июля малолетки отобрали у своего знакомого 77 тысяч рублей, телефон и избили его. Ранее, 2 декабря прошлого года, злоумышленники угнали машину. Неопытные водители не справились с управлением и попали в ДТП. До этого, они предприняли ещё несколько попыток угона автомобилей, но не смогли завести двигатели.На допросах фигуранты признали свою вину. Все эпизоды рассмотрит Фрунзенский районный суд Владимира.