По версии следствия, 25 июля несовершеннолетние, достоверно зная о наличии у своего знакомого...

По версии следствия, 25 июля несовершеннолетние, достоверно зная о наличии у своего знакомого крупной денежной суммы завели его в гаражи и силой завладели поясной сумкой, в которой находилось 77 тысяч рублей, и мобильным телефоном.Кроме того, 02 декабря 2021 года обвиняемые проникли в незапертый автомобиль отечественного производства и запустили двигатель ключом, находящимся в замке зажигания. Не имея права управления транспортным средством, подростки попали в ДТП, причинив механические повреждения автомобилю.В мае и в декабре 2021 года обвиняемые проникли в другие автомобили, однако не смогли их завести.Вину в совершенных преступлениях подростки признали, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com