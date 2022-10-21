Наш регион стал участником пилотного проекта, реализуемого в этом году. Служба помощников по уходу...

Наш регион стал участником пилотного проекта, реализуемого в этом году. Служба помощников по уходу создана на базе негосударственной организации.На эти цели из федерального бюджета выделили более десяти миллионов рублей. С начала года бесплатные услуги сиделки на дому получили больше девяноста человек. Финансирование продолжится и в следующем году. На развитие системы долговременного ухода планируется выделить почти семьдесят пять миллионов рублей.Чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление - в письменной или электронной форме в Управление соцзащиты. 8 (4922) 54-55-73, 38-33-50, 42-44-08