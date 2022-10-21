В возрасте 70 лет умер первый главный режиссер Владимирского областного телевидения Александр Груздев. Об этом 21 октября рассказали в администрации региона. За свою жизнь Александр Груздев

В возрасте 70 лет умер первый главный режиссер Владимирского областного телевидения Александр Груздев. Об этом 21 октября рассказали в администрации региона. За свою жизнь Александр Груздев работал вице-президентом телекомпании «Русь», заместителем редактора областной газеты «Местное время», руководителем первой в регионе гостелерадиокомпании «Владимир» и других СМИ за пределами региона. Именно он первым предложил назвать новостную программу