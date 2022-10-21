Общественники планируют обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Во Владимире получила продолжение. Активисты «Единой России» отправили продукт на лабораторные исследования и получили неожиданный результат.Выявлено полное отсутствие молочного жира. Под видом молочного продукта продавался растительный спред.«Случай относится к разряду фальсификации, хотя в составе указаны пастеризованные сливки, а на ценнике нанесена маркировка «Без заменителя молочного жира», - общественники.Далее они планируют обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.