Фрунзенский районный суд рассмотрит дело троих подростков, обвиняемых в грабеже и двух угонах автомобилей. Об этом 21 октября сообщили в Следкоме РФ по Владимирской области. По версии

Фрунзенский районный суд рассмотрит дело троих подростков, обвиняемых в грабеже и двух угонах автомобилей. Об этом 21 октября сообщили в Следкоме РФ по Владимирской области. По версии следствия, 25 июля 2022 года несовершеннолетние, заранее зная о наличии у своего знакомого крупной суммы, сопроводили его до гаража и отобрали поясную сумку. Внутри находился телефон и 77