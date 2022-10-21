По данному факту возбуждено уголовное дело.

Владимирское предприятие заставили выплатить 22 работникам 4 млн рублей долга по зарплате. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Завод занимался производством мукомольной и крупяной продукции, кормов для животных. Сейчас он находится в стадии ликвидации. С октября прошлого года у компании имелась задолженность перед сотрудниками. Прокурор внес представление с требованием ликвидировать её. Деньги перечислены.По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого подходит к концу.