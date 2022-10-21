Жители улицы Усти-на-Лабе обратились в интернет-редакцию ГТРК «Владимир» с жалобой. Если раньше с...

Жители улицы Усти-на-Лабе обратились в интернет-редакцию ГТРК «Владимир» с жалобой. Если раньше с остановки «улица Каманина» была возможность быстро добраться до центра города на 28-м автобусе, то уже в течение трёх месяцев приходится ждать транспорт по 40-45 минут.Вместо автобуса — такси?Троллейбус маршрута №10, к слову, подъезжает через каждые 15 минут. Правда, путь он держит до вокзала, а не до Лицея №14. Многие семьи страдают от того, что не могут довезти своих детей на занятия быстрым путём. Пешком идти, пересекая Лыбедскую магистраль, очень проблематично, а личный автомобиль есть не у всех.Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Каждое утро вместо того, чтобы уехать в центр Владимира с остановки «улица Каманина», жителям приходится подниматься к Дому культуры молодёжи. И уже оттуда добираться до улицы Гагарина на автобусе №17 или троллейбусе №7.Жильцы дома №14 (ул. Усти-на-Лабе) рассказывают, что по картам Яндекса в районе 8:30 утра можно наблюдать одну и ту же картину — два автобуса маршрута №28 двигаются в разные стороны. В этом случае об ожидании «15-20 минут» говорить не приходится, оно будет гораздо дольше.Фото из приложения «Яндекс транспорт», 19 октября 2022 год20-го октября корреспондент ГТРК «Владимир» проверила интервал приезда автобуса №28. Выйдя на остановку «улица Каманина» ровно в 8:05 утра и простояв до 8:45, согласилось, что жалобы действительно обоснованы.Пока ждали транспорт - разговорились с семьей - мамой и девочкой 9-ти лет. Каждое утро они стараются пешком пересекать Лыбедскую магистраль и добираться до Лицея №14. Сегодня решили все же дождаться 28-й автобус.Рассказывает Елена Сахарова (многодетная мама, жительница города Владимира):- Живём мы через дорогу от Онкологического центра, дочка ходит в Лицей №14. И конечно, когда есть машина, добраться тут можно очень быстро. Но лично я не вожу автомобиль. Добраться с Усти-на-Лабе (ост. Каманина) до нашей школы оказывается проблематично. На такси по утрам разоришься, а 30-40 минут пешком для ребёнка — это все же долго. Что нам в такой ситуации делать? К Областному онкологическому центру родные больных приезжают, дети в спортивную школу отсюда ездят, на греко-римскую борьбу добираются. Автобус №28 должен ходить как минимум один раз в 15-20 минут. Мы же за час на остановку выходим, чтобы его «поймать». И то – не всегда везёт, тогда уж такси вызываем. Получается, что наш уголок города будто отрезан от центра в транспортном плане. Ни уехать — ни приехать!И действительно, вечером, например, в районе 18:00 с Соборной площади на 28-м автобусе до улицы Усти-на-Лабе также не добраться. Проверено корреспондентом ГТРК «Владимир». С 18:00, когда у многих заканчивается рабочий день, нужного автобуса просто нет. Ни на табло остановок, ни на Яндекс-картах, ни воочию.Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Приходится добираться на попутных автобусах до Владимирского хлебокомбината, а уже оттуда подниматься выше на улицу Усти-на-Лабе. Любопытно, что на информационных табло после 18:00 (где «автобус 28») часто значится – «Конечный». Но почему? Это время как раз «час пик».Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Удалось пообщаться и с мамами, которые после занятий в «школе будущего первоклассника» (СОШ №29) регулярно не могут уехать в центр, но надеются, что всё изменится к лучшему.Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Наталья Дорофеева (экономист, жительница города Владимира):- Уже какой по счёту 10-й троллейбус провожаем, а 28-го автобуса так и не дождались! Ещё и темнеть стало рано. Почему раньше транспорт ездил регулярно и быстро? 28-й автобус летал по внутреннему транспортному кольцу. А сейчас остановка «улица Каманина» только для 10-ки. Очень неудобно. Практически центр Владимира, а транспорта нет. В выходные ещё хуже. Мне кажется, на рейс вообще только один 28-й автобус выходит. Сколько раз приходили на остановку, чтобы с детьми доехать до Парка Пушкина, погулять там, а приходилось уходить в 800-ку. Потому что нет транспорта.А что отвечают официальные лица?По официальной информации во Владимире с 19 июля 2021 года автобусные маршрут № 28 начал обслуживать перевозчик – ООО «ОКТО». Напомним, что ранее это делала компания «АДМ».Сообщалось, что с приходом нового перевозчика интервал движения автобусов не изменится. Маршрут №28 должен ходить каждые 10-12 минут в час пик и через 20 минут в остальное время.Мы решили позвонить по официальному мобильному номеру компании ООО «ОКТО», указанному на сайте администрации Владимира, чтобы уточнить – может быть что-то поменялось? Почему автобусы 28-го маршрута так редко ходят? К сожалению, трубку никто не взял.Тогда мы связались с представителями управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира, которые ответили, что записали информацию, передали её в управление транспорта и связи для дальнейшей проверки. Пообещали, что работу 28-го маршрута обязательно проконтролируют.Как итог: пассажирам напоминают, что по всем вопросам работы городского общественного транспорта могут обратиться на «горячую линию» по номеру - 53-31-35 (с 08:30 до 17:00). Все жалобы фиксируются и берутся на контроль.Интернет-редакция ГТРК «Владимир» продолжит следить за развитием этой ситуацией.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»