Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел первое заседание оперштаба по введению уровня повышенной готовности. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. В него вошли

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел первое заседание оперштаба по введению уровня повышенной готовности. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. В него вошли руководители госорганов и структур, обеспечивающих безопасность и порядок. Глава региона в очередной раз повторил, что уровень повышенной готовности не подразумевает серьезных перемен для жителей, но меняет работу членов оперштаба: «Для всех