С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176132 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 октября выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 24 человек. Ещё 12 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 11 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Меленковском, Судогодском и Гороховецком, по 2 - в Кольчугинском, Камешковском, Собинском и Вязниковском, 3 - в Александровском, 4 - в Суздальском и 9 - в Гусь-Хрустальном районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176132 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48895 заболевших во Владимире, 20790- в Ковровском районе и 19051 - в округе Муром.