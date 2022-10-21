Во Владимирской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 21 октября. На 28 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 16 человек, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 21 октября. На 28 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 16 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 3 пациента. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 132. В лидерах по заражениям Владимир – 24 заболевших за сутки.