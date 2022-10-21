Военный корреспондент Дмитрий Астрахань в эфире Первого канала рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

Военный корреспондент Дмитрий Астрахань в эфире Первого канала рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.Бойцы "ЧВК Вагнера" продолжают наступление на позиции ВСУ под Бахмутом. Согласно информации источников, "вагнеровцы" подходят к населенному пункту Опытное, рассказывает военкор Астрахань."На Артемовском направлении бойцы продвигаются южнее Николаевки-2, уже выходят в ее направлении. В районе Опытного дошли до крупных опорных пунктов противника. Опытное – это пригород Артемовска. Действуя на широком фронте в зоне ответственности от Николаевки-2 до Лисичанска, сейчас они ни в одном месте также не отступают и ведут наступательные бои на отдельных участках фронта, таким образом оттягивая резервы противника и сковывая действия противника на Севере, обеспечивая таким образом успешные действия нашей северной контрнаступательной группировки войск", — рассказал военкор в эфире передачи Большая игра.Помимо этого, Дмитрий Астрахань подчеркнул, что "вагнеровцы" вынуждают противника задействовать резервы, которые ВСУ намеревались использовать при дальнейшем наступлении в районе Сватово. Теперь им необходимо оттягивать эти силы в зону ответственности Артемовска."Таким образом, "ЧВК Вагнера" сейчас сковав большие силы противника обеспечивает дальнейшие успехи группировки союзных войск, которая действует уже в районе Сватово", — заключил Астрахань.Российские штурмовики не дают ВСУ расслабиться и наносят единовременные удары по всей линии фронта, что вынуждает противника растягивать свои силы. Таким образом "вагнеровцы" сумели нивелировать численное превосходство ВСУ.