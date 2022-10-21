Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в ближайшие несколько лет начнет активно развиваться, как альтернатива классическому инвестированию. В первую очередь этот инструмент интересен ..

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в ближайшие несколько лет начнет активно развиваться, как альтернатива классическому инвестированию. В первую очередь этот инструмент интересен инвесторам, знакомым с технологией блокчейн, так как на ней созданы и работают ЦФА. Об этом в рамках международного научно-практического форума «Право в цифровой среде» в МГИМО заявил старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.По его оценке, одним из основных предназначений ЦФА является уход от депозитариев, бумажных версий активов и ускорение темпов цифровизации экономики и бизнеса.«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия находится под западными санкциями, отключения банковских переводов и SWIFT, поэтому у ЦФА есть все шансы стать в перспективе мощным инструментом привлечения инвестиций в экономику России, - прокомментировалДмитрий Брейтенбихер. – При этом на старте их развитие будет во многом проходить за счет молодого поколения инвесторов, потому что технология создания и работы этого актива им уже понятна – это блокчейн», - заявил Дмитрий Брейтенбихер.Он добавил, что в течение нескольких следующих лет квалифицированные инвесторы, которых сегодня в России насчитывается свыше 400 тысяч, также начнут постепенно приходить на рынок ЦФА. Благодаря им многие стартапы получат быстрый и финансово доступный способ выхода на IPO и смогут начти замену привлечению средств через фонды. В новых условиях цифровые финансовые активы смогут стать важным драйвером развития российского венчурного рынка.ВТБ в сентябре этого года начал тестировать покупку ЦФА за цифровые рубли, которые будут выпускаться на платформе Банка России. Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует запустить уже в следующем году.В этом году дочерняя компания группы – ВТБ Факторинг и финтех-компания «Лайтхаус» впервые провели в России сделку по эмиссии и размещению цифровых финансовых активов. В рамках нее была токенизирована коммерческая задолженность эмитента на платформе оператора информационной системы «Лайтхаус», после чего ВТБ Факторинг выкупил этот выпуск ЦФА. Таким образом, была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.