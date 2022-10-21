Работы по приведению в порядок транспортных артерий региона продолжаются. Администрация области...

Работы по приведению в порядок транспортных артерий региона продолжаются. Администрация области сообщает о завершении ремонта двадцати километров дорожного покрытия на трассе Муром - М-7 "Волга".На участках нанесён верхний слой покрытия, подрядные организации приступили к укреплению обочин с использованием гранулята. До конца октября планируется нанести разметку. На финансирование работ выделены средства по национальной и федеральной программам. Автодорога, протяжённостью чуть больше семидесяти пяти километров проходит по Муромскому и Гороховецкому районам.