Алана Мамаева обрушилась на пластического хирурга за домогательства.
Алана Мамаева обрушилась на пластического хирурга за домогательства.
Бывшая модель и
блогер Алана Мамаева оказалась в центре шокирующего скандала. Девушка
вступилась за пострадавших девушек, которые обвиняют в домогательствах и
изнасилованиях известного пластического хирурга из Краснодара Вардана Хачатряна.
Бывшие пациентки говорят, что врач пользовался уязвимым положением девушек и женщин после
наркоза и совершал действия сексуального характера. Эти факты довели
Мамаеву до исступления, и она решила придать истории большую огласку.
В своем микроблоге
Алана Мамаева поделилась историями от пациенток хирурга.
"Он прижал
меня к стенке, зажал горло рукой, а другой залез в трусы. Я очнуться не успела,
как он стянул штаны с меня", — рассказывает одна из девушек.
"Расстегнул
ширинку и его орган был уже перед моим лицом ", — делится другая.
Вынувший орган
врач, конечно, отрицает обвинения в свой адрес. Кроме этого, хирург продолжает вести
свою деятельность. Официальных претензий пока нет, но Алана Мамаева помогает
жертвам составить жалобу в органы.
Сама девушка опровергла
слухи о домогательствах врача и к ней. Алана Мамаева хоть и делала множество
пластических операций, к счастью, избежала такого отношения.