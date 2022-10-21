Алана Мамаева обрушилась на пластического хирурга за домогательства.

Алана Мамаева обрушилась на пластического хирурга за домогательства.Бывшая модель иблогер Алана Мамаева оказалась в центре шокирующего скандала. Девушкавступилась за пострадавших девушек, которые обвиняют в домогательствах иизнасилованиях известного пластического хирурга из Краснодара Вардана Хачатряна.Бывшие пациентки говорят, что врач пользовался уязвимым положением девушек и женщин посленаркоза и совершал действия сексуального характера. Эти факты довелиМамаеву до исступления, и она решила придать истории большую огласку.В своем микроблогеАлана Мамаева поделилась историями от пациенток хирурга."Он прижалменя к стенке, зажал горло рукой, а другой залез в трусы. Я очнуться не успела,как он стянул штаны с меня", — рассказывает одна из девушек."Расстегнулширинку и его орган был уже перед моим лицом ", — делится другая.Вынувший органврач, конечно, отрицает обвинения в свой адрес. Кроме этого, хирург продолжает вестисвою деятельность. Официальных претензий пока нет, но Алана Мамаева помогаетжертвам составить жалобу в органы.Сама девушка опровергласлухи о домогательствах врача и к ней. Алана Мамаева хоть и делала множествопластических операций, к счастью, избежала такого отношения.