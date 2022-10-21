Накануне 16.52. поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Дзержинского. Было...

Накануне 16.52. поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Дзержинского.Было установлено, что происходит задымление в одной из квартир на 6 этаже 9-ти этажного жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на кухне квартиры на площади 6 кв. м.К сожалению, на пожаре пострадала женщина 1963 года рождения. Она получила ожоги рук и ноги. При возникновении пожара она не вызвала пожарную охрану, а пыталась потушить пожар самостоятельно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По информации дознавателя предварительная причина пожара — нарушение в работе электросети.К ликвидации пожара привлекались 5 единицы техники, 15 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.