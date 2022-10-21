Из запрещённого растения ковровчанин получил 192 грамма марихуаны.

Житель Ковровского района вырастил в подвале коноплю. На 42-летнего мужчину завели уголовное дело.Из запрещённого растения ковровчанин получил 192 грамма марихуаны. Расфасованную «траву» он хранил дома для личного потребления.За аналогичное преступление осудят ещё одного любителя кайфа. У него нашли марихуану, хранившуюся в брелоках.Оба фигуранта признали свою вину. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Материалы направлены в городской суд для рассмотрения.