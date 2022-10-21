Шаг влево, шаг вправо – не испачкав обувь пройти здесь проблематично. Тротуар у дома № 48 на улице Тракторная больше напоминает сельскую дорогу. Вместо асфальта – комья сырой земли. В

Шаг влево, шаг вправо – не испачкав обувь пройти здесь проблематично. Тротуар у дома № 48 на улице Тракторная больше напоминает сельскую дорогу. Вместо асфальта – комья сырой земли. В дождь ходить здесь можно только в резиновых сапогах, говорят местные. Сергей Гусев, местный житель В наш дом невозможно ни нормально зайти, ни нормально заехать, потому