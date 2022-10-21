Александровский городской суд признал жителя Карабаново виновным в производстве наркотиков в особо крупном размере и хранении оружия. Мужчину приговорили к 11 годам в колонии строгого

Александровский городской суд признал жителя Карабаново виновным в производстве наркотиков в особо крупном размере и хранении оружия. Мужчину приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе суда. С апреля по мая 2021 года подсудимый вместе с другими членами группы, имея оборудование и нужные химические вещества, изготовили наркотики, общая масса которых составила 480