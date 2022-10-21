Бывшая жена почившего в бозе Пьера Нарцисса затеяла поставить ему памятник в Москве. Ни много ни мало – у МГУ или хотя у РУДН. Да что там мелочиться – можно сразу на Красной Площади, перед ГУМом, где до 1931 года стоял памятник князю Кузьме Минину и гражданину Дмитрию Пожарскому.

Бывшая жена почившего в бозе Пьера Нарцисса затеяла поставить ему памятник в Москве. Ни много ни мало – у МГУ или хотя у РУДН. Да что там мелочиться – можно сразу на Красной Площади, перед ГУМом, где до 1931 года стоял памятник князю Кузьме Минину и гражданину Дмитрию Пожарскому.В Москве нет памятников нобелевскому лауреату Владимиру Набокову, певцу и актеру Александру Вертинскому, поэту-авангардисту Велимиру Хлебникову. Зато когда умерла певица Юлия Началова, только и разговоров было, чтобы поставить ей памятник в городе или назвать ее именем улицу. Слава Богу, все затихло и забылось.Потом началась новая волна – заговорили про монумент Жанне Фриске. Мол, мало изваяния на могиле Николо-Архангельского кладбища, надо еще и в столице ее увековечить. Надеюсь, что до этого не дойдет и памятник посредственной артистке, распиаренной после смерти, в городе не появится.Теперь очередная блажь. Бывшая жена Пьера Нарцисса тоже взялась поставить ему памятник. По ее мнению, лучше всего он бы смотрелся возле здания МГУ, где учился ныне покойный камерунец. Можно, кстати, снести установленный там в 1953 году в центре площади между зданиями Химического и Физического факультетов бронзовый памятник Михаилу Ломоносову и поставить на его место Пьера Нарцисса."Бюрократических процедур, связанных с памятником, предстоит много. Но они не играют никакой роли, это все пустое. В России, к сожалению, нет закона, который гласит что-либо о названиях улиц или памятников в честь каких-то личностей. Непонятно, на что опираться. Но, поскольку ко мне обращаются сотни людей, в том числе, с предложениями о финансовой помощи, я это доведу до конца. Ведь меня многие просят установить памятник Пьеру", – пояснила своя рвение бывшая жена.Покажите мне этих людей, которые просят поставить в Москве памятник выпускнику "Фабрики звезд-2", сыгравшему после телепроекта несколько эпизодических ролей в кино. Знают ли они у него хоть одну песню, кроме пошлости про "Я шоколадный заяц – ласковый мерзавец"? Слышали ли они этот безумный, написанный, наверное, под действием каких-то препаратов текст: "Понарошку счастья крошку на ладошку положу, // Аккуратно с красным бантом я обtртку развяжу. // Аппетитно, очень сытно, эта форма всех влечет, // Ароматный и приятный получаю я зачет. Я реальный и заметный, очень ладный молодец, // Для девчонок заменяю лучший в мире леденец. // Просто ласково потрогай кончики моих ушей, Ты запрыгаешь со мною выше кожаных мячей"?А бывшая жена не унимается. "Все народы благодарны ему за то, что он через широкую улыбчивую душу, звонкий смех и широкую натуру показал сильный пример", – объясняет она необходимость установки памятника.Тут стоит сделать оговорку, что эта самая супружница, которая пять лет назад собиралась лишить Нарцисса родительских прав и в интервью жаловалась: "Он пил водку с виагрой и избивал нашего ребенка. Этот человек на публике один — он душа компании, очень обаятельный, а наедине это деспот, тиран и насильник". Но когда Пьер Нарцисс умер, бывшая жена стала его обожать и лепить из него кумира. "Шоколадный заяц", наверное, от такого лицемерия в семейном склепе в Камеруне вращается как динамо-машина.