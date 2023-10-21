Юниоры из Владимирской области стали сильнейшими на Первенстве России по спортивной гимнастике.
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Юниоры из Владимирской области стали сильнейшими на Первенстве России по спортивной гимнастике.
В Пензе завершилось первенство России по спортивной гимнастике среди команд юношей и юниоров.
В этих соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов.
Уверенное первое место с большим отрывом завоевала команда юниоров Владимирской области.
В её составе: Савелий Съедин, Артём Царев, Матвей Акиньшин, Всеволод Коротков, Егор Суков и Дмитрий Суходольский.
Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.
Известно, что Первенство России проходило в течение трёх дней.
17 октября состоялись квалификационные турниры. 18 октября прошёл финальный турнир у юношей. А 19 октября были разыграны медали в обеих возрастных группах.
Поздравляем юных спортсменов с победой на Первенстве России!
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области