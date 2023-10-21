Юниоры из Владимирской области стали сильнейшими на Первенстве России по спортивной гимнастике. В...

Юниоры из Владимирской области стали сильнейшими на Первенстве России по спортивной гимнастике.В Пензе завершилось первенство России по спортивной гимнастике среди команд юношей и юниоров.В этих соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов.Уверенное первое место с большим отрывом завоевала команда юниоров Владимирской области.В её составе: Савелий Съедин, Артём Царев, Матвей Акиньшин, Всеволод Коротков, Егор Суков и Дмитрий Суходольский.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Известно, что Первенство России проходило в течение трёх дней.17 октября состоялись квалификационные турниры. 18 октября прошёл финальный турнир у юношей. А 19 октября были разыграны медали в обеих возрастных группах.Поздравляем юных спортсменов с победой на Первенстве России!Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области