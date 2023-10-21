Даже в смутные волнительные дни есть повод улыбнуться. Об одном из них напомнила российская актриса театра и кино Ксения Алферова.

Даже в смутные волнительные дни есть повод улыбнуться. Об одном из них напомнила российская актриса театра и кино Ксения Алферова.Путь этой прославленной творческой женщины был тернист и полон сюрпризов, которые выдержит не каждая знаменитость. Однако несмотря на все перипетии, жена Егора Бероева сохранила позитив. Теплый ласковый взгляд и деятельный характер, которыми обладает Ксения Алферова, не понаслышке известен миллионам россиян.Звезда лично организует громкие проекты, которые направлены на благотворительность и культурное развитие общества. Один из них посвящен творчеству Марины Цветаевой, это моноспектакль, где Ксения Алферова предстает в роли великой русской поэтессы.На днях знаменитая артистка поделилась приятными впечатлениями после первого в этом сезоне показа спектакля. Кроме того, звезда напомнила многочисленным фанатам о самом главном. "Всем доброе утро! А доброе оно уже только потому, что нам всем подарили еще один новый день жизни", — заявила Ксения Алферова.По словам актрисы, поэтесса Марина Цветаева была искренним и открытым человеком, к которому стоит относиться благосклонно. А еще, отметила знаменитость, нужно почаще обращать внимание на свою душу и наводить там порядок."Давайте будем благодарны за то, что у нас уже есть... Все будет хорошо", — написала Ксения Алферова.