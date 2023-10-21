Астролог Маргарита Богатова назвала самые благоприятные дни недели. Что пророчат звезды с понедельника по воскресенье?

Астролог Маргарита Богатова назвала самые благоприятные дни недели. Что пророчат звезды с понедельника по воскресенье?В распоряжении оказался нетривиальный гороскоп по системе "Бацзы", которая популярна в Китае. Он подходит для всех знаков зодиака.ПонедельникЖелательно заканчивать в этот день давно отложенные задачи, будь то прогулка или просмотр кино. Лучше остерегаться импульсивных покупок и знакомств. Чтобы добиться желаемого, нужно приложить усилия уже сейчас.ВторникГороскоп рекомендует отдохнуть. Не принимайте решения и притормозите с начинаниями.СредаСамое время ставить точки и закрывать двери. Позитивный день для обмена информацией и дружеских встреч.ЧетвергНе держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам. Относительно астрологии время удачно для переговоров, поиска медицинской помощи и активных действий.ПятницаБлагоприятный день с большим потенциалом. Согласно гороскопу, все сбудется, все получится. С осознанием сути происходящего приходит успех.СубботаЛунное затмение и полнолуние. Период располагает к медитации. Ощутите свои скрытые возможности, как рекомендует астрологический прогноз.ВоскресеньеСтоит рисковать и победить страх, а вообще в этот день лучшее расслабиться. Китайский гороскоп гласит: общение в неформальной обстановке и отдых станут отличным завершением недели.