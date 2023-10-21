Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о ночных заморозках, гололедице и сильном...

Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о ночных заморозках, гололедице и сильном ветреПо данным сайта Гидрометцентра России, 21 октября наш регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.В ночь с 21 на 22 октября жители Владимирской области могут ощутить заметное похолодание. Температура в регионе опустится до -4°C.22 октября (в воскресенье) утром также будет мороз: 0… -2°C. Правда, к 15:00 погода немного «разгуляется». Воздух прогреется до +3°C.Ветер в регионе усилится до 3-5 метров в секунду, направление ожидается юго-восточное.Влажность — высокая, 84%. Давление в течение дня начнёт резко снижаться: с 755 до 748 мм рт столба.23 октября в связи с перемещением атмосферных фронтов с запада на восток — в ЦФО вероятность осадков возрастет. Ночью возможны дожди с мокрым снегом.Народный прогноз погоды на 22 октября:«Снег на талую землю выпал – к плохому урожаю в следующем году»;«На луке много «одежки» – к суровой зиме...»;«Если с вишни листья ещё не опали, то ждите потепление»;«Гололедица – к сильным дождям в ближайшие 7 дней».Фото: pxfuel.com