Народные приметы на 22 октября. Зачем в День Якова-древопильца кладут изумруд под подушку? В этот...

Народные приметы на 22 октября. Зачем в День Якова-древопильца кладут изумруд под подушку?В этот день Русская православная церковь вспоминает и молится одному из 12 старших апостолов, а именно, брату евангелиста Матфея - Иакову Алфееву.В народной традиции этот день носил название Яков день или День Якова-древопильца.Крестьяне как раз начинали активно заготавливать дрова для русской печи.В народе говорили: «Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не чета, нет в них спорины».Что обязательно следует сделать в День Якова?22 октября надо в обязательном порядке хозяевам другого дома преподнести какой-то подарок – сладости, фрукты или сдобу (можно деток угостить чем-то вкусным). Тогда, по примете, семья будет жить в добре и здравии, а принесший презент в скором времени наладит свое материальное положение.Что нельзя делать в День Якова?В День Якова не рекомендуется рассказывать свои сны, даже если они приятные. Хорошие -исполнятся, а вот при дурных сновидениях следует тут же положить камень изумруд под подушку. Тогда плохое точно не сбудется, а вместо негатива станет сниться только светлое и радостное.Нельзя 22 октября начинать новые отношения, иначе они принесут одни разочарования.Не вспоминайте обиды, иначе в вашу жизнь вернутся старые проблемы.Народные приметы на 22 октября:«Если с утра дождь пошел, то к вечеру ждите снега»;«Если с лиственницы иголки не осыпались, то в ближайшее время снега не будет»;«Гололедица – к дождю»;«Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению».Фото: pxfuel.com