Народные приметы на 22 октября. Зачем в День Якова-древопильца кладут изумруд под подушку?
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Народные приметы на 22 октября. Зачем в День Якова-древопильца кладут изумруд под подушку?
В этот день Русская православная церковь вспоминает и молится одному из 12 старших апостолов, а именно, брату евангелиста Матфея - Иакову Алфееву.
В народной традиции этот день носил название Яков день или День Якова-древопильца.
Крестьяне как раз начинали активно заготавливать дрова для русской печи.
В народе говорили: «Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не чета, нет в них спорины».
Что обязательно следует сделать в День Якова?
22 октября надо в обязательном порядке хозяевам другого дома преподнести какой-то подарок – сладости, фрукты или сдобу (можно деток угостить чем-то вкусным). Тогда, по примете, семья будет жить в добре и здравии, а принесший презент в скором времени наладит свое материальное положение.
Что нельзя делать в День Якова?
В День Якова не рекомендуется рассказывать свои сны, даже если они приятные. Хорошие -исполнятся, а вот при дурных сновидениях следует тут же положить камень изумруд под подушку. Тогда плохое точно не сбудется, а вместо негатива станет сниться только светлое и радостное.
Нельзя 22 октября начинать новые отношения, иначе они принесут одни разочарования.
Не вспоминайте обиды, иначе в вашу жизнь вернутся старые проблемы.
Народные приметы на 22 октября:
«Если с утра дождь пошел, то к вечеру ждите снега»;
«Если с лиственницы иголки не осыпались, то в ближайшее время снега не будет»;
«Гололедица – к дождю»;
«Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению».
Фото: pxfuel.com