«Сейчас вылетит птичка»: орнитолог из Владимирской области рассказала о сезоне кольцевания и...

«Сейчас вылетит птичка»: орнитолог из Владимирской области рассказала о сезоне кольцевания и показала портреты пернатыхМы уже не раз рассказывали об удивительной и кропотливой работе Юлии Буяновой из Мурома (зоолога, секретаря Владимирского отделения СОПР, автора фотоблога «Гнездо Натуралиста) с животными. Совсем недавно орнитолог порадовала свою аудиторию профессиональными портретами птиц, а также кадрами кольцевания.За окном — октябрь. Птицы улетаю на юг. Так зачем нужно кольцевание птиц именно сейчас? И для чего орнитологи вообще делают птичьи портреты? Да ещё и на белом фоне?Обо всём рассказывает сама орнитолог и кольцеватель — Юлия Буянова.ОполовникЗачем птицы улетают из Владимирской области и обратно прилетают?На дворе октябрь, а значит – наступила «глубокая осень», природа постепенно готовится ко «сну», листва с деревьев опадает, и птицы спешат улететь в более теплые края. Кстати, далеко не всегда они летят на привычный в нашем понимании юг, а порой «сбегают» в Европу.Некоторые птички могут «эмигрировать» в соседнюю Рязанскую область, где зима чуть-чуть мягче, и им будет проще пережить сложное время.Так зачем птицы вообще улетают от нас зимой? И почему прилетают назад?На самом деле, на эту тему существует множество мнений. С отлетом все достаточно понятно – у нас довольно суровые условия для зимовок, в которых могут выжить далеко не все (даже оседлые) виды, поскольку каждый новый морозный день может «выкинуть» новый сюрприз – то вам оттепель, то морозы за «-30», то ледяной дождь – одним словом, несладко.Лесной конекЕды тоже становится сразу в разы меньше, ведь подавляющее большинство птиц питается разными членистоногими, которые зимой не активны, а травы со вкусными семенами становятся погребены под снегом. Прошлой зимой во Владимирской области местами высота снежного покрова достигала 70 см – попробуйте в таких сугробах найти еду!А теперь представьте, вот эта «толпа» птиц «снимается» со своих мест гнездования и улетает на юг. И там что? А там уже есть свои, оседлые, коих тоже совсем немало. Поэтому возникает высокая конкуренция за еду, места ночевок, укрытия и прочие жизненно важные «компоненты».Естественно, в таких условиях невозможно нормально выводить потомство – просто на всех не хватит места. И это является одной из основных, на ряду с конкуренцией за источники пищи, причин, почему птицы возвращаются к нам в летний сезон.ЗеленушкаОстальные причины связаны с более сложными системами, заложенными эволюционно со времен, когда поверхность Земли. Эти процессы изучает особая наука — зоогеография.Когда кольцуют птиц? Это нужно делать весь год?Здесь все зависит от целей, но даже на больших станциях кольцевания специалисты обычно не работают зимой: от момента выпадения снега до его схода, в каждом регионе это происходит по-разному.Работа специальных станций начинается в апреле и заканчивается в октябре. Мы же работаем с осенними мигрирующими птицами и с зимними скоплениями на кормушках.Во время осенних миграций самое большое количество птиц, поскольку идут не только наши, а еще и северные птицы. В день можно кольцевать от 50 до 300 пернатых, в зависимости от того, какие вы ловушки ставите, где и сколько их.Мы стандартно ловим птиц паутинными сетями, натянутыми на шесты. Ставим их в зарослях кустарников, по берегам водоемов и пр., а для приманки используем акустическую провокацию.Отлов начинаем с момента начала выраженной миграции – с августа по сентябрь (включительно) и после окончания выраженной миграции – с октября по ноябрь.В декабре начинается работа с зимовочными скоплениями, которые мы организуем у кормушек.Так удается закрыть сразу несколько задач – окольцевать как можно больше птиц, чтобы повысить вероятность возврата колец и отследить популяционные динамики.На заметку:Во Владимирской области кольцуют птиц в национальном парке «Мещера», в заказнике регионального значения «Клязьминско-Лухский» и нескольких других стационарных точках в Гороховецком, Камешковском, Муромском районах и в парках города Владимир.На данный момент мы с сотрудниками Дирекции ООПТ активно развиваем стационар для кольцевания птиц на базе Клязьминско-Лухского заказника, где налаживаем в том числе и волонтерскую работу с птицами.Это интересно!«Паутинная сеть довольно сильно похожа на рыболовную. Она представляют собой полотно с ячейкой сети от 30 мм, разделенное продольными перетяжками на карманы. Сеть ставится на пути следования птицы, она в нее врезается, падает в карман и запутывается. После кольцевания и снятия ряда промеров птица возвращается в природу...»Встречи с необычными птицамиВ этот сезон кольцевания нам попались виды, которые для Владимирской области вполне обычные, но в наших отловах раньше не встречались. Например, козодой и дубонос.Козодой – это такой ночной стриж, если говорить очень простым языком.Способ питания и образ жизни у них очень похож, однако в отличие от стрижей, козодои довольно часто садятся на землю и даже гнездятся тут же. А еще они похожи на сов, имеют похоже на них оперение. Между собой мы шутим, называя козодоя «гибридом сплюшки и стрижа». Ну и самое необычное в нем – это его большой клюв-сачок, дополнительно увеличенный благодаря «усам» (щетинковым перьям вокруг клюва). Своим клювом козодой налету ловит ночных насекомых. Харизма у птички зашкаливает!Дубонос ассоциируется с генералом среди воробьиных птиц. Его крупный клюв, окрас головы – все это столь необычное и непропорциональное, что не может не вызывать восторг.Однако это и одна из самых опасных для наших рук птиц, поскольку таким клювом дубонос легко может раскусывать вишневые косточки. А если ему попадется палец человека? Дубонос будет всеми силами стараться его схватить.Для предосторожности мы вынуждены заматывать таким птицам клюв молярным скотчем (он безвреден и легко снимается). То же самое касается, например, сорок, соек и серых сорокопутов.«Внимание, сейчас вылетит птичка!»Фотографии птиц нужны для нескольких целей. В первую очередь для научной. Цель – проиллюстрировать определительные признаки птиц качественными фотографиями, чтобы как новичкам - так и специалистам было проще работать.Собрана уже довольно большая картотека фотографий птиц из отловов, но пока недостаточная.Ну и дополнительно (в планах) - выпуск «сувенирки» с этими фотографиями, прибыль от которой пойдет на закупку оборудования, корма для птиц и т.д.Почему фотографируем именно на белом фоне? Для наших задач это наиболее оптимально, так как банально — книги печатаются на белой бумаге. Вырезание пушистой птицы с цветного (или пестрого) фона в «фотошопе» грозит потерей деталей, которые могут оказаться очень важными. А фотографируя сразу на белом, мы получаем возможность практически не прибегать к постобработке.Обыкновенный ремезДелать снимки животных на белом фоне достаточно сложно. Во-первых, мы стараемся сократить стресс, поэтому используем для съемки яркие источники постоянного света, а не вспышки.В качестве фона у нас - виниловое полотно белого цвета, так как его можно легко отчищать и не бояться вмятин. Все это помещается в специальный фотобокс с отражающими стенами. И так — получаются отличный портреты птиц.О вечном...Птицы интересовали людей с глубокой древности. Они были объектами охоты, а позднее некоторые виды стали одомашнены. Сегодня мы привыкли к тому, что нас окружают много разных видов птиц. Но как сохранить их?В современное время профессия орнитолога не теряет своей актуальности, но основной акцент сейчас делается на защиту птиц от вымирания и от вредного воздействия окружающей среды. А также на выяснение роли и значения птиц в экосистемах.Орнитологи наблюдают, систематизируют данные, изучают образ жизни, питание и поведение пернатых. Также эти специалисты занимаются разработкой методов охраны вымирающих и редких видов.Юлия Буянова из Владимирской области продолжает заниматься любимым делом и совершать важные для орнитологии открытия.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Юлии БуяновойЧитайте также: Во Владимирской области волонтер-зоолог рассказала, как кольцует редких птиц и узнает зубров «в рога»