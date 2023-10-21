Стали известны подробности серьёзного ДТП на автотрассе М-12 во Владимирской области. Как сообщает...

Стали известны подробности серьёзного ДТП на автотрассе М-12 во Владимирской области.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, ДТП произошло вечером накануне (20 октября 2023 года).В 19:55 поступило сообщение в оперативную дежурную смену об аварии на 130-м км трассы М-12 - в Петушинском районе.В результате ДТП произошло опрокидывание транспортного средства.Известно, что сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 7 человек и 3 единицы техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, то необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области