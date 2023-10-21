Технопарк «Муроммаш» во Владимирской области получит более 1 млрд рублей на создание и...

Технопарк «Муроммаш» во Владимирской области получит более 1 млрд рублей на создание и развитие.Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку проектов создания, развития и модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности.Владимирская область получит 900 млн рублей: по 300 млн рублей ежегодно в 2023-2025 годах.Поддержка будет предоставлена управляющей компании ООО «Промышленный технопарк «Муроммаш», реализующей проект на базе ОАО ПО «Муроммашзавод».Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Известно, что проект прошёл федеральный отбор Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.Субсидия из федерального бюджета позволит управляющей компании частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.«Эти мероприятия будут софинансироваться и из областного бюджета. В 2023 и 2024 годах на эти цели мы планируем направить по 40,91 млн рублей, а в 2025 году – 48,8 млн рублей. Господдержка будет способствовать привлечению резидентов промышленного технопарка в сфере электронной промышленности и созданию новых рабочих мест для жителей региона», – отметил Губернатор Александр Авдеев.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom