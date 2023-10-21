Уроженка Владимирской области скончалась 19 октября в больнице в Подмосковье.

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам и биатлону Анфису Резцову, скончавшуюся 19 октября в больнице в Подмосковье, похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС бывший тренер спортсменки Геннадий Раменский.«Планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», — сказал Раменский.Анфиса Резцова (в девичестве Романова) родилась 16 декабря 1964 года в деревне Якимец Гусь-Хрустального района Владимирской области. Через четыре года семья переехала во Владимир, где Анфиса начала заниматься лыжным спортом.Спортивные уникальны. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой в лыжной эстафете. А потом под руководством своего мужа-тренера Леонида Резцова переквалифицировалась в биатлонистки, и дважды взяла олимпийское золото в биатлоне в 1992-м и в 1994-м. Анфиса Анатольевна была еще и трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.Великая спортсменка ушла в 58 лет...