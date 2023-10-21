В Муроме отец ребенка-инвалида вместе с прокурором добиваются возмещения средств, потраченных на...

В Муроме отец ребенка-инвалида вместе с прокурором добиваются возмещения средств, потраченных на средства реабилитации.Проверкой, проведённой по обращению отца ребёнка-инвалида, было установлено, что 1 июня 2023 года мужчиной в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области было направлено заявление о выплате за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации («корсет функционально-корригирующий»).Отметим, что подобные компенсации должны возвращаться семьям, где воспитываются дети с особенностями.Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, 6 июня Отделением Фонда принято решение о выплате. Однако на момент проверки (спустя 3 месяца) семья ребенка-инвалида так эти деньги и не увидела.Уточняется, что в результате - управляющему Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области было внесено представление.Известно, что в данный момент устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com