Владимирцев больше не будут заманивать привлекательными ставками по кредитам в банках. Дело в том,...

Владимирцев больше не будут заманивать привлекательными ставками по кредитам в банках.Дело в том, что в России с понедельника (23 октября 2023 года) вступит в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям акцентировать внимание в рекламе на «привлекательных» процентных ставках. Об этом сообщает Центральный Банк.Теперь владимирцам должны будут давать полную информацию по всем продуктам, указывая весь диапазон ставок и полную стоимость кредита (или займа - в процентах годовых).С 23 октября 2023 года организации обязуются в своих рекламных материалах отражать полную информацию о дополнительных платных услугах, необходимых для получения займа «по выгодным ставкам».В Центральном Банке полагают, что данная мера позволит заемщикам осознанно рассчитать финансовую нагрузку.Это интересно:Россияне взяли в августе 2023 года потребительские кредиты на рекордные 719 млрд рублей, сообщает РБК. Суммы, которые берут россияне на различные бытовые нужды, растет начиная с зимы 2022 года.Фото: pxfuel.com