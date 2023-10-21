Владимирцы успели лишь посмотреть на новую банкноту в 1000 рублей, её выпуск остановлен. Напомним,...

Владимирцы успели лишь посмотреть на новую банкноту в 1000 рублей, её выпуск остановлен.Напомним, Банк России 16 октября 2023 года ввёл в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.Жители Владимирской области могли изучить новые банкноты на официальном сайте.Сообщалось, что «обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс».Но, увы, после презентации выяснилось, что купюра в 1000 рублей устроила не всех.Как стало известно, вопросы вызвало отсутствие креста на изображении Введенской церкви в Казани, которая сейчас функционирует как музей.Кстати, похожая ситуация была в 2010 году, когда пришлось перевыпускать купюру в 500 рублей, поскольку изображенный на ней Соловецкий монастырь к тому моменту восстановили.На сайте Банка России размешено официальное сообщение: «В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила».В официальном пресс-релизе уточняется, что купюра требуется «доработка дизайна».В Русской православной церкви (РПЦ) решение Банка России назвали правильным.«Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий», — написал в своем официальном Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Фото-графика: ГТРК "Владимир"