Уроженка Гусь-Хрустального района умерла вечером 19 октября в реанимации, будучи без сознания. Предварительная причина смерти – остановка сердца. 15 октября спортсменку госпитализировали.

Уроженка Гусь-Хрустального района умерла вечером 19 октября в реанимации, будучи без сознания. Предварительная причина смерти – остановка сердца. 15 октября спортсменку госпитализировали. Работников скорой она встретила в нетрезвом состоянии. Анфиса долгое время была в депрессии. Черная полоса в ее жизни началась после провального сезона 1999/2000, когда она ушла из спорта и пристрастилась к алкоголю. Позже