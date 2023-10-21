Они достигли мирового соглашения с администрацией.

Во Владимире жители последнего дома в створе Рпенского проезда начали переезд. Люди достигли мирового соглашения с администрацией.Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Наумов. Речь идет о здании №41/12 на улице Воронина. Новый дом, куда переедут жильцы, находится в том же районе. Все привычные социальные объекты останутся в доступе.Напомним, что работы по строительству Рпенского проезда сейчас находятся на финальной стадии. Сейчас необходимо соединить два участка дороги. Проезд намерены ввести в эксплуатацию в середине ноября 2023 года.Жильцам предложили последний вариант — дом около здания Областной детской больницы. По площади он приблизительно равнозначен имеющемуся жилью. Если бы семьи отказались от объекта, им бы грозило принудительное выселение в маневренный фонд.