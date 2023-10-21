Во Владимирской области планируют снимать сразу несколько сериалов Речь идёт про Ковровский район....

Во Владимирской области планируют снимать сразу несколько сериаловРечь идёт про Ковровский район. Наши коллеги из https://gorodkovrov.ru/рассказали о том, что пройдут съёмки сразу нескольких сериалов.Татьяне Горяниной свои творческие планы раскрыли креативный продюсер Киностудии ВладРусьФильм Надежда Лисина и сценарист, руководитель этой кинокомпании - Геннадий Шеин.Надежда, а что значит «креативный продюсер»? В чём суть Вашей работы?- Слово креатив означает – творчество. Сценарист с режиссером создают киновселенную, а моя задача – проконтролировать, чтобы эта киновселенная воплотилась в кадре в соответствии с художественным замыслом проекта. Это и поиск подходящих локаций, и кастинг и подбор соответствующих типажам героев актеров, подбор команды, создание образов персонажей, то есть разработка их костюмов, причесок, макияжа и грима, работа с реквизиторским цехом, контроль создания мизансцен на площадке и многое другое. Также я иногда снимаюсь в наших проектах и исполняю саундтреки.Тогда главный вопрос: какие фильмы и сериалы на сегодня снимают на территории области, и почему?- Проекты нашей киностудии – первые, которые снимаются полностью на территории Владимирской области. Обычно кинокомпании приезжают в наш регион только какие-то определенные сцены снимать, потому что многие услуги у нас, в провинции, дешевле. Вместе с тем, есть определенные трудности, с которыми наша команда тоже столкнулась. Например, аренда локаций. Местные жители пока плохо понимают, что такое киносъемки. Они думают, что их квартиры, дома и т.д. разгромят. Хотя, хозяева локаций, с которыми мы работали, наоборот нам всегда говорили спасибо, что после съемок всегда остается чистота и порядок. Многие локации у нас в области удается арендовать только через знакомых. Поэтому задача нашей киностудии «ВладРусьФильм» – не только самим снимать в локациях Владимирской области, но и привлекать сюда своих коллег на съемки фильмов и сериалов.Что такое – “написать сценарий”? Откуда вы берете сюжеты и какие сценарии сейчас пишете?- На этот вопрос лучше ответит руководитель нашей киностудии Геннадий Шеин. Он уже опытный известный сценарист. Приведу его комментарий: «Написать сценарий – это значит создать свой мир, как сейчас говорят свою киновселенную, в которой живут определённые персонажи со своими проблемами, со своим счастьем, со своим горем и т. д. И, чем интереснее сюжет, тем интереснее для зрителей будет эта вселенная.»И Надежда, и Геннадий уверяют, что лучшим вдохновителем и мотиватором для создания сюжетов является сама жизнь. Самое интересное – то, что “основано на реальных событиях”. Геннадий поясняет:"Задача сценариста – просто свой жизненный опыт поставить в определённые локации. Может быть, всё это происходит где-то на Марсе или где-то в джунглях. Может ,это в горах происходит… Это неважно. Но самое главное – это герой, то есть жизнь героев. Например, в истории, описанной в нашем сериале «Песнь бездны», фигурирует большая аномальная зона. А её прообразом послужила аномальная зона, находящаяся в Подмосковье в Рязанской области и части Владимирской области. А сам город Клязьминск, где происходит основное действие сериала – его прообраз, это, конечно, город Владимир".Геннадий, а какие сценарии сейчас пишите?- Я сейчас работаю над несколькими проектами одновременно. Недавно начал писать 2 сезон сериала «Песнь бездны», который мы сейчас доснимаем. И очень хотелось бы, чтобы летом мы сделали досъём и начали снимать второй сезон.Надежда, Планируются ли в ближайшее время какие-то проекты на территории региона или при участии жителей Владимирской области? Особенно интересует Ковров.- Да, планируются. У нас сейчас есть несколько проектов на разной стадии производства, в качестве локаций для которых выбрана Владимирская область. В частности, в Ковровском районе проходили съемки нескольких сцен нашего сериала «Песнь бездны». Например, в Стародубе, то есть в поселке Клязьминский Городок, в заброшенной ткацкой фабрике крестьян Носковых мы снимали эпизоды на Мертвой Пустоши. Мертвая Пустошь – это такая аномальная зона, на территории которой проходит большая часть хронометража сериала. Кстати, Мертвая Пустошь – прямая отсылка к аномальной зоне Шушмор, часть которой, как известно, располагается на территории Владимирской области. Также мы провели несколько смен в селе-призраке Милиново. Даже несмотря на то, что солнце не щадя жарило и продираться к заброшенному Никольскому храму пришлось, вооружившись лопатой, на ходу отлепляя от себя репейник – это место в Ковровском районе стало одним из самых запоминающихся для нашей кинокоманды. Даже у тех, кто приезжает к нам на съемки из Москвы. Также в сериале зрители увидят локации парка-отеля «Оленьи пруды».Вопрос адресован Надежде:Какие города или районы Владимирской области, с Вашей точки зрения, являются привлекательными для съёмок фильмов, сериалов или телепроектов?- Мы снимали во многих городах и районах Владимирской области. Это и Владимир, Судогодский, Юрьев-Польский, Ковровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский районы (кажется, ничего не забыла). Но самым большим открытием для нашей команды, даже для местных жителей, стал Суздальский район. Не Суздаль, а именно район с его сенокосами и просторами, над которыми возвышаются купола церквей, рощицами, извилистыми речками, домами с резными наличниками, лошадями, козами, коровами, гусями, мирно пасущимися в полях, работающими колхозами и тракторами. За весь этот исконно-русский колорит, за «настоящесть», мы и полюбили Суздальский район.Надежда дополнила:- Уникальность Владимирской области для киносъемок заключается в том, что у нас есть масса исторических зданий, уникальные природные места, замечательные сельские пейзажи, а также советская архитектура и современность. То есть, снять можно хоть тайгу, хоть мегаполис. И все это всего в 1,5 ч. езды от Москвы, откуда и приезжает большинство киногрупп. С командой нашей киностудии мы постоянно ездим с локейшен-экспедициями по Владимирской области, и каждый раз открываем новые интересные уголки для киносъемок. И, со своей стороны, мы бы очень хотели, чтобы как можно больше зрителей увидели всю эту красоту в фильмах и сериалах.Источник материала: https://gorodkovrov.ru/obo_vsem/v-kovrovskom-rajone-planiruyut-snimat-neskolko-serialov.html