Во Владимирской области реконструируют гидротехническое сооружение через реку Колпь. Речь идёт про...

Во Владимирской области реконструируют гидротехническое сооружение через реку Колпь.Речь идёт про посёлок Красная Горбатка. Сообщается, что завершён первый этап. В процессе реконструкции удалось не только устранить дефекты, возникшие из-за длительной эксплуатации и воздействия ветровых волн, но и модернизировать объект.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, появились затворы с электроприводом и отдельное здание с механическим оборудованием.Мостовой переезд обновили с учётом актуальных нормативов нагрузки.Мост с водосбросами на реке Колпь помогал регулировать сток, в том числе, позволяя защищать от затоплений Красную Горбатку. Но, увы, подъёмные механизмы работали не всегда. По этой причине экологический микроклимат на участке выше плотины ухудшился.Русло заилилось, уменьшилось количество родников, глубина сократилась с 4 до 1,5 м.«… Когда состояние Колпи ухудшилось, первые сигналы поступили именно от населения. В долине реки расположены не только популярные места отдыха, но и природный заказник. Изначально заявка региона на финансирование подразумевала экологическую реабилитацию водного объекта. Но, изучив материалы, специалисты Росводресурсов рекомендовали в первую очередь устранить причину сложившейся ситуации – реконструировать устаревшее ГТС в русле», – поясняет замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.Регион уже подготовил проект будущей расчистки.Планируется, что работы по удалению донных отложений из русла займут ещё три года.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области