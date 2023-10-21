Октябрьские звездные дожди ожидаются в текущие выходные, субботу и воскресенье 21 и 22 числа соответственно. Если повезет и ночью облака разойдутся, то метеорный поток будет виден очень

Октябрьские звездные дожди ожидаются в текущие выходные, субботу и воскресенье 21 и 22 числа соответственно. Если повезет и ночью облака разойдутся, то метеорный поток будет виден очень хорошо, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Ночное небо станет еще прекраснее благодаря тому, что падающие метеоры наполовину осветят Луну. Чтобы явление можно было наблюдать лучше, горожанам стоит