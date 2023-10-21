Легенда телевизионной программы Поле чудес Леонид Якубович получил по голове. Инцидент произошел в самом разгаре шоу на Первом канале.

Легенда телевизионной программы "Поле чудес" Леонид Якубович получил по голове. Инцидент произошел в самом разгаре шоу на Первом канале.За последние пару лет на главном телеканале страны произошли серьезные перемены. Зрители перестали видеть на экранах иноагента Максима Галкина, неровно дышащего к Израилю Ивана Урганта, даже седовласый красавец в шелковых носках Дмитрий Дибров уступил свое место в проекте "Кто хочет стать миллионером?". Зато Леонид Якубович до сих пор крепко держится за свой знаменитый барабан на шоу "Поле чудес".В новом выпуске передачи знаменитый усач традиционно просил назвать слово и открыть верные буквы. Участники дарили ему подарки, а один из них превзошел все ожидания. Девочка вручила ведущему легкую волшебную палочку, которую сделала в центре детского развития. Также она резко ударила Якубовича по лбу этим креативным изобретением."Каждый ребенок может стать волшебником. Нужно просто сделать палочку, поверить в свои силы и без сомнений и страха идти к своей мечте", — заявила юная особа. Она торжественно обратилась к ведущему. Леонид Якубович получил наставление быть всегда здоровым и счастливым.Похоже, что творческий сюрприз очень понравился звездному предводителю шоу "Поле чудес". После душевной беседы Леонид Якубович попросил вынести девочке взаимный подарок.