15 октября в муромский отдел полиции поступил сигнал о незаконной рубке деревьев. Сотрудники МВД и ФСБ организовали оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленников удалось обнаружить в

15 октября в муромский отдел полиции поступил сигнал о незаконной рубке деревьев. Сотрудники МВД и ФСБ организовали оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленников удалось обнаружить в этот же день, когда они выезжали на машине из леса. Следом за груженым древесиной автомобилем двигалась сопровождающая машина, в которой сидели несколько мужчин. Как сообщают в УМВД, предоставить нужные разрешительные документы они