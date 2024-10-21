Аэропорты прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной биркой.

Министерство транспорта РФ получило письмо Международной ассоциации аэропортов (МАА) с предложением нормативного закрепления права авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства."Минтранс получил данное письмо. В настоящее время оно рассматривается совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы", - сказали в Минтрансе.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что МАА предложила закрепить на нормативном уровне возможность для пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах, написав письмо на имя министра транспорта России Романа Старовойта. Для исполнения предложения ММА необходимо внести корректировки в федеральные авиационные правила, и в частности в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Соответствующие федеральные правила регламентированы приказом Минтранса № 82 от 28 июня 2007 г., проекты корректировок приложены к письму ассоциации.Аэропорты прорабатывают возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой. Оформление электронной бирки может сократить время в очередях на сдачу багажа для пассажиров, которые прошли онлайн-регистрацию на рейс.