Вокзальную площадь и одноименную улицу оснастят системой охранного телевидения, сообщили в мэрии. Также видеонаблюдение будет вестись и за прилегающей территорией регионального

Вокзальную площадь и одноименную улицу оснастят системой охранного телевидения, сообщили в мэрии. Также видеонаблюдение будет вестись и за прилегающей территорией регионального Миграционного центра. Камеры и система аналитики позволят вести непрерывный контроль за местом, куда приезжают местные жители и гости из других городов. Именно поэтому для установки системы в первую очередь была выбрана эта территория. Параллельно