Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7 – этот адрес хорошо знают все поклонники Аллы Пугачевой. Корреспондент Дни.ру побывал там и посмотрел, что происходит с квартирой звезды сегодня.

Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7 – этот адрес хорошо знают все поклонники Аллы Пугачевой. Корреспондент "Дни.ру" побывал там и посмотрел, что происходит с квартирой звезды сегодня.Четырехкомнатную квартиру на улице Горького в новом доме 1977 года постройки Алла Пугачева и ее второй муж — режиссер Александр Стефанович получили по ходатайству Москонцерта в 1980-м. С 1985 по 1993 год с певицей тут жил ее третий муж – продюсер Евгений Болдин.Жилье находится высоко – из окон виден центр столицы. А соседи – знаменитые артисты и члены ЦК партии. Общая площадь этой квартиры была около 100 м2, что по советским меркам очень много. Хотя позже Пугачева выкупила все квартиры на площадке и превратила их в одну, площадью в 170 квадратов.Здесь в домашней студии Пугачевой были написаны многие ее хиты и даже снимался ряд сцен для фильма-ревю "Пришла и говорю", который вышел в прокат в 1985 году. Но после своего очередного развода певица подарит это элитное жилье своей старшей дочери – Кристине Орбакайте."Квартира стоит закрытой, – говорят соседи. – Пугачеву тут не видели очень много лет, тогда как Кристина появляется. Она вежливая, всегда здоровается. Правда, ходит то ли с водителем, то ли с охранником".Напомним, Алла Пугачева с семьей живет сегодня в Израиле. А Кристина Орбакайте много времени проводит в Америке. "Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить", – сокрушалась недавно дочь Примадонны.