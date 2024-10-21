Советская черно-белая детективная трагикомедия Берегись автомобиля была снята в 1966 году режиссером Эльдаром Рязановым. Смоктуновской, Аросева, Миронов, Ефремов, Папанов, Невинный, Евстигнеев, Жженов, Волчек, Крачковская – здесь играли легендарный актеры! Давайте вместе вспомним эту картину!

Советская черно-белая детективная трагикомедия "Берегись автомобиля" была снята в 1966 году режиссером Эльдаром Рязановым. Смоктуновской, Аросева, Миронов, Ефремов, Папанов, Невинный, Евстигнеев, Жженов, Волчек, Крачковская – здесь играли легендарный актеры! Давайте вместе вспомним эту картину!1. "Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны". Сколько всего городов оспаривали право считаться местом действия картины, подобно городам, которые считают себя родиной Гомера?А – 7;Б – 6;В – 4.2. В каких перчатках действовал угонявший автомобили преступник по версии следствия?А – В резиновых;Б – В полиэтиленовых;В – В хлопчатобумажных перчатках фабрики номер восемь.3. Продолжите фразу: "Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать, и не делает этого только потому, что...А – ...очень давно хотел ее купить";Б – ...продав, останешься без машины";В – ...продать ее сегодня непросто".4. "Мысль о том, что... тысяч попросту брошены на мостовой,и к тому же снабжены колесами, может отравить любую счастливую жизнь". О какой сумме идет речь?А – Пять с половиной тысяч;Б – Семь тысяч;В – Девять тысяч.5. "Последняя книга Дюма была кулинарной. Ты ешь... по рецепту великого писателя Дюма-отца". Какое блюдо приготовила мама Юрию Деточкину?А – Тефтели по-французски;Б – Луковый суп;В – Яблочный пирог.6."Актер, не получающий зарплаты, будет...А – ...играть с большим вдохновением";Б – ...голодать, но выходить на сцену";В – ...во время репетиции думать о котлете".ОТВЕТЫ1. А – 7;2. В -В хлопчатобумажных перчатках фабрики номер восемь;3. Б – ...продав, останешься без машины;4. А – Пять с половиной тысяч;5. Б – Луковый суп;6. А – ...играть с большим вдохновением".