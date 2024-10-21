Грязная посуда, ведра с майонезом на полу и продукты с истекшим сроком годности – грубые нарушения санитарного законодательства представители Роспотребнадзора обнаружили в суши-баре

Грязная посуда, ведра с майонезом на полу и продукты с истекшим сроком годности – грубые нарушения санитарного законодательства представители Роспотребнадзора обнаружили в суши-баре «Шикадо» в Суздале. Пункт быстрого питания надзорные органы решили проверить после того, как в Роспотребнадзор поступили жалобы на отравление в «Шикадо». И вот какие нарушения были обнаружены: – предприятие не имеет цехового деления, –